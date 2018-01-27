مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم الكفالة المعيشية لـ429 يتيمًا باليمن

المواطن - واس

سلَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مستحقات الكفالة المعيشية لـ429 يتيمًا بمحافظات عدن ولحج وأبين بالتعاون مع أحد المؤسسات الخيرية.

وفي الحفل المعد للمناسبة في مدينة المعلا بعدن الذي حضره ممثل من مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة ومنسق لجنة الإغاثة جمال بالفقيه وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عصام وادي وأسر الأيتام, ألقيت عدد من الكلمات التي أشادت بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة لرعاية ودعم الأيتام في اليمن.

ويأتي المشروع ضمن أنشطة المركز الإنسانية الهادفة لدعم الشعب اليمني ورعاية الأيتام والمحتاجين ويستهدف المشروع الأيتام في 16 محافظة يمنية.

وأشاد منسق لجنة الإغاثة جمال بالفقيه بالرعاية الكريمة لمركز الملك سلمان للإغاثة بأيتام اليمن، مشيرًا إلى أن هذا العمل الإنساني سيكون له ثمرات كبيرة في نفوس الأيتام وأسرهم.

من جانبه أثنى ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية عصام وادي على الجهود الكبيرة التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم ورعاية العمل الإنساني في اليمن, مشيرًا إلى أن دعم الأيتام ورعايتهم يعد من أهم المشاريع الإنسانية التي تحتاج إلى مساهمة الجميع .







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