مرور جدة يُحيل مخالف الرصيف للأمانة بعد أسبوعين

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

كشفت إدارة مرور جدة، أنها سوف تحيل المخالف بمخالفة السير على رصيف المشاة لأمانة جدة بعد أسبوعين

وبين العقيد زيد الحمزي، في مداخلة هاتفيه مع قناة الإخبارية، أن إدارة المرور بذلت جهدًا كبيرًا لتحليل أرقام لوحات المركبة التي ظهرت بمقطع الفيديو.

وأكد الحمزي أن الشخص المخالف صدر بحقه قرار هيئة الجزاءات طبقًا للمادة 74 من نظام المرور وتوقيفه 15 يومًا وحجز المركبة لمدة شهر. ‎

وأشار إلى أنه سوف يحال لأمانة المحافظة لتقدير التلفيات التي حدثت في الممتلكات العامة بعد انقضاء عقوبته.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :