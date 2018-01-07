مستشار رئيس هيئة الرياضة يكشف بالأرقام مبالغ دعم الهيئة لـ4 أندية كبرى

المواطن - محمد سمعة

كشف قصي الفواز، مستشار رئيس هيئة الرياضة، المبالغ المالية التي قدمتها الهيئة لأندية الهلال، والاتحاد، والأهلي، والنصر، والشباب، خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث الفواز لبرنامج أكشن يا دوري قائلًا: سوء الإدارة وعدم التنظيم هو السبب الرئيسي وراء الأزمة المالية التي تعرضت لها الأندية السعودية.

وأضاف الفواز: 44 مليون ريال ذهبت للنصر كدعم من الهيئة، بجانب إرسال 55 مليون ريال للهلال، وإرسال أكثر من 95 مليون ريال للنادي الأهلي، مع إرسال 35 مليون ريال لنادي الاتحاد، ودعم الاتفاق والرائد بـ5 مليون ريال لكل منهما.

وتابع مستشار رئيس هيئة الرياضة: الديون كثيرة وكبيرة على الأندية؛ فعلى سبيل المثال هناك مديونية أكثر من 240 مليون ريال على النصر، ومديونية أكثر من 100 مليون ريال على الأهلي، مع وجود مديونية على الهلال تصل قيمتها لأكثر من 100 مليون كذلك.

وقال الفواز: مبادرة ادعم ناديك هدفها الأول والأساسي هو دعم الأندية وإنقاذها، وليس لأي شيء آخر.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :