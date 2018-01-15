مسك الخيرية تدرب طلاب المملكة وطالباتها على صحافة البيانات في دبي

المواطن - الرياض

تعقد مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” برنامج مهارات العمل الصحفي المالي للطلاب والطالبات من المملكة العربية السعودية بالشراكة مع مؤسسة “بلومبرغ” وذلك بهدف تنمية مهاراتهم وبناء تجاربهم في مجال العمل الصحفي المالي.

ويعقد البرنامج 2018 لمدة خمسة أيام في مقر قناة أخبار “بلومبرغ” في دبي بمشاركة ثلاثين طالباً وطالبة يدرسون في المرحلة الجامعية وحديثي التخرج، وسيقدم البرنامج ماثيو وينكلر، رئيس التحرير الفخري لأخبار “بلومبرغ” بمشاركة من عشرين من الصحفيين و العاملين في الشركة.

ويتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور أهمها مقدمة إلى عالم الأعمال والصحافة، والتقارير الإحصائية والتغطية الإعلامية للاقتصادات، والتغطية الإعلامية للشركات والأسواق، وتطور منصات الصحافة والإعلام الاجتماعي، وأخلاقيات الصحافة، وعوامل النجاح في مهنة الصحافة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار اتفاقية التعاون التي وقعتها مؤسسة “مسك الخيرية” مع بلومبرغ في نوفمبر من عام 2016 والهادفة إلى تنفيذ عددٍ من المبادرات المشتركة، تتضمن تطوير وتقديم مجموعة من البرامج التدريبية والتعليمية متعددة التخصصات والتي تركز على مجالات المال والأعمال والاقتصاد والصحافة، وتهدف إلى تعزيز المهارات والمعارف لدى الشباب العاملين في القطاعين المالي والإعلامي في المملكة.

يذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية”، هي مؤسسة خيرية غير ربحية تكرِّس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة في المملكة العربية السعودية، من خلال التركيز على الشباب وتقديم الفرص التي تساعد على تعزيز مواهبهم وإبداعهم. وتسعى المؤسسة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال مبادراتها وشراكات إستراتيجية مع رواد القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية حول العالم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :