مصادرة 24 طنًّا من الحطب المحلّي في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المواطن ـ الرياض

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثانية، عددًا من مخالفي نظام المراعي والغابات، وصادرت ما يقارب 24 طنًّا من الحطب المحلي وذلك بشارع الدهناء.

وأوضح المشرف العام للفرق البيطرية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الدكتور عبدالعزيز البدراني، أنَّ الفرق الميدانية لوزارة البيئة والمياه الزراعة تعمل لمراقبة نقاط بيع الحطب في شارع الدهناء وضبط مخالفي نظام المراعي والغابات، وضبط المخالفين وتطبيق النظام بحقهم.

وأشار إلى أنَّ “هذه الحملات الرقابية تأتي ضمن مشاركة وزارة البيئة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثانية، إلى جانب مشاركتها بـ40 فرقة بيطرية للكشف على سلامة الإبل المشاركة من أي أمراض، وكذلك أجنحة للإرشاد البيطري تهدف إلى توعوية زوار المهرجان وتثقيفهم بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتثقيف ملاك الإبل بالحشرات الضارة وأثرها على صحة المواشي، وتعريفهم بأمراض الإبل”.







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