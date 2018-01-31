مصادر “المواطن”: إيقاف المقاولين غير المعترف بهم

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

علمت “المواطن” أن توجيهات صدرت بإنهاء كافة التعاقدات مع المقاولين غير المسجلين لمشاريعها التي تقوم على إنشائها في كافة المجالات، وذلك لإيجاد الحلول للمشاكل والأزمات لثاني أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة.

وبيّنت المصادر أن التوجيهات ألزمت كافة المقاولين السعوديين بضرورة التسجيل بالعضوية الأساسية مقابل تسديد رسوم معينة سنويًّا للهيئة ليتسنى منحهم تلك العضوية مع ضرورة عدم منح أي مشروع أو ترسيه ما لم يكن ذلك المقاول لديه سريان عضويته بالهيئة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، أسامة العفالق، في تصريحات إلى “المواطن“، أن الأصل من التوجيهات إلزامية التسجيل لغرض التنظيم للمقاولين السعوديين وغير السعوديين لشراء المناقصات وعدم العمل مع أي مقاول أو ترسية أي مشاريع ما لم يكن لديه عضوية.

ولفت العفالق إلى أن أعداد المسجلين لم يصلوا حتى الآن 400 مقاول، مبينًا أن أسعار العضويات تختلف وتبدأ من 750 ريالًا وتصل إلى 10 آلاف ريال.

ويهدف التوجيه لإيقاف التعاقد مع المقاولين غير المؤهلين وبناء الكفاءات والإنتاجية المميزة وخلق بيئة آمنة ذات جودة عالمية، مع إيجاد الحلول للمشاكل والأزمات التي تواجه المقاولين وتشجع الابتكار وتعزز عملية التواصل بين جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاع.

جدير بالذكر أن الكيانات التي تعمل في قطاع المقاولات تعمل في 55 نشاطًا تحت أربعة نشاطات رئيسة، هي: المقاولات العامة والمقاولات التخصصية والإنشاءات والتشغيل والصيانة، وكلها تتبع لقطاع المقاولات، وكل من يعمل في قطاع المقاولات ما بين مقاول عام ومقاول مبانٍ ومقاول متخصص ومقاولي تشغيل وصيانة ونظافة.







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