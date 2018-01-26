مصادر “المواطن” تكشف تفاصيل جديدة حول الإجراءات المتخذة بدرة العروس

المواطن ـ وليد الفهمي ـ جدة:

كشفت مصادر “المواطن” أنَّ الجهات الأمنية اتخذت عدة خطوات لمنع تكرار ما حدث قبل أيام في درة العروس.

وبيّنت المصادر أنَّ “الإجراءات تمثلت في منع دخول أي شاب إلا بإحضار تصريح من قبل مالك الشاليه، موقعًا من قبل مكتب الدخول”.

وأشارت إلى أنَّه “تكثف الجهات الأمنية تمشيطها داخل الدرة، بغية منع أي تجمعات الشباب، فيما شنت الجهات الأمنية حملة مكثفة، لمنع تجول الدبابات والدراجات النارية، وإيقاف أصحابها وحجز الدراجات وتطبيق الأنظمة بحق أصحابها”.

وأوضحت أنَّ “الجهات وضعت خطة أمنية بالدوريات التابعة، والمهمات والواجبات لمنع تكرار أي تجاوزات من قِبَل الشبان مستقبلاً”.

يُذكر أنَّ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل،‬⁩ وجَّه شرطة المنطقة بالتحقيق في مقاطع الفيديو المخالفة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في درة العروس، شمال محافظة جدة ومحاسبة المتسببين في ذلك.







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