مظلة المشاريع الصحية السعودية تغطي 4323 يمنيًا في الداخل والخارج

المواطن - واس

وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم عقوداً لمشاريع صحية لرعاية وعلاج المصابين اليمنيين داخل وخارج بلادهم وذلك بمقر المركز في الرياض.

ووقَّع العقود مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، والتي يتم بموجبها تقديم الرعاية الصحية والطبية للمستهدفين.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، أنه جرى توقيع عدد من المشاريع التنفيذية الصحية لعلاج الجرحى والمصابين اليمنيين داخل وخارج اليمن بالشراكة مع مستشفى البريهي بمحافظتي تعز وعدن ومؤسسة سكوب للرقابة والتقييم والتنمية الاجتماعية، كذلك مستشفى القاضي التخصصي بنجران، حيث يتم من خلال هذه البرامج تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى والمصابين اليمنيين داخل وخارج اليمن وفق المعايير الطبية لعدد 150 مصاباً لكل مستشفى داخل اليمن ولعدد 50 مصاباً خارج اليمن ليصبح إجمالي التعاقد الحالي لـ 350 مصاباً، يضاف إلى ذلك الأعداد السابقة التي تم علاجها في مستشفيات القطاع الخاص داخل اليمن البالغ عددهم 3973 مصاباً.

وأكد الدكتور المعلم حرص المركز على أن تشمل برامجه الصحية جميع المحافظات اليمنية في جميع التخصصات وفق الاحتياج الفعلي بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين؛ إذ يأتي التوقيع استمراراً للبرامج الطبية التي يمولها ويتابعها المركز بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء المحليين والدوليين.

وأفاد أن إجمالي البرامج المنفذة في اليمن بلغ 822 مليون دولار أمريكي شملت جميع المجالات ولكافة المحافظات اليمنية دون استثناء.







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