مع قرب إيداع رواتب شهر يناير .. أستاذ إدارة إستراتيجية يشرح لـ”المواطن” كيف تتم إدارة ميزانية الأسرة

المواطن ـ فهد الدوسري ـ الرياض

كشف أستاذ الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني، أنّ ميزانية الأسرة المنزليّة تعنى بالتخطيط لكافة الإيرادات والنفقات المختلفة، بغية تحديد طريقة الاستعمال الأمثل للدخل المالي المتوفر للأسرة، في فترة زمنية محددة، وهي في الغالب سنة كاملة ما لم تطرأ تغيرات اقتصادية ومالية مفاجئة، تتطلب إعادة النظر فيها حسب تلك المتغيرات.

وأوضح الدكتور عبدالوهاب، في تصريحات خاصة لـ”المواطن” مع قرب إيداع رواتب شهر يناير 2018 والتي تتضمن العلاوة السنوية وبدل المعيشة ، أنَّ “من أهم فوائد ميزانية الأسرة أنها تساعد الإدارة الحكيمة لميزانية الأسرة على مواجهة الأزمات المالية، وإبعاد الأسرة عن عبء وهموم القروض، من الديون للبنوك والأقارب والأصدقاء”.

وأشار إلى أنّ “لكفاءة إدارة الأسرة لميزانيتها دورًا كبيرًا في المحافظة على مستوى الرفاهية وجودة الحياة والمعيشة”، مبيّنًا أنَّ “الأسرة الحكيمة لها التصرف في أمورها المعيشية، بحيث تستطيع مواجهة الظروف الاقتصادية القاسية التي تواجه الأسر التي لا تتفهم أهمية الترشيد في الاستهلاك الأسري”.

ولفت إلى أنَّه “تسهم إدارة ميزانية الأسرة في توعية، وإرشاد الأسرة إلى معرفة قيمة الدخل، والإنفاق في فترة محددة”، موضحًا أنَّ “الميزانية تعد تطبيقًا مريحًا لتوزيع الدخل على أبواب النفقات المختلفة الخاصة بالأسرة. وكذلك تتضمن خطة الميزانية دراسة الدخل بطريقة عملية من ناحية إمكانيّاتها، واحتياجاتها، بحيث تحاول إشباع الاحتياجات حسب الأولوية والأهمية في ضوء ظروف الأسرة، والظروف المالية والاقتصادية في الدولة، لاسيّما الأسر التي تعتمد على رواتب الوظائف من القطاعين الحكومي والخاص”.

وبيّن أنَّ “ميزانية الأسرة تمكّن لأفرادها من العيش ضمن إطار دخلها المحدود. وتساعد ميزانية الأسرة في تقرير أهدافها، وتحديد احتياجاتها الفعليّة. تحقّق الميزانية قدرة الأسرة على شراء ما يلزمها من احتياجات في الوقت الملائم وحسب القدرة المالية للأسرة”.

وأبرز الدكتور القحطاني، في ختام تصريحه إلى “المواطن“، أنَّ “إدارة ميزانية الأسرة تساعد في فهم وضعها المالي وقوتها الشرائية، وتمكنها من الحصول على رؤية واضحة في ما يتصل بمقدرتها الشرائيّة، وتضيف مزيدًا من المعلومات بشأن مواردها الماليّة”، مشيرًا إلى أنَّه “تعلّم الميزانية الأسرة كيفيّة إدارة دخولها المالية على الوجه الأفضل، بموجب أصول، وقواعد واضحة. وتمنح الميزانية الأسرة فرصة لتحسين وضعها المالي، لتحقيق بعض الأهداف الخاصة بالأسرة”.







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