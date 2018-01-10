مقتل وإصابة عشرات الانقلابيين الحوثيين في حجة

المواطن - متابعة

أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية باليمن، بمقتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثيين بمعارك وقصف لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة حجة، 123 كيلومتراً شمال غرب صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في بيان، إن مقاتلات التحالف العربي شنت 11 غارةً جويةً على مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في جبهة ميدي الساحلية.

وأضاف البيان أن الغارات تزامنت مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة، وميليشيا الحوثي من جهة ثانية “أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا”.

وتخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة مع الحوثيين منذ نحو ثلاثة أعوام في مدينة ميدي، تمكن خلالها الجيش الوطني من السيطرة على مواقع استراتيجية في المدينة القريبة من الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية.







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