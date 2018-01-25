مقتل 10 من مرتزقة الحوثي الإيراني في مأرب بنيران الشرعية

المواطن ـ اليمن:

لقي ما لا يقل عن 10 عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، وأصيب آخرون، في معارك مع الجيش اليمني شهدتها مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب، اليوم الخميس 25 كانون الثاني/يناير الجاري.

وأوضح مصدر بالجيش اليمني، في تصريحٍ نقله موقع “26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية، أنَّ “قوات الجيش وبإسناد طيران التحالف صدت هجومًا لميليشيا الحوثي خلف تبة الشروق، وأجبرتها على التراجع والفرار”.

وأشار إلى أنَّ “مدفعية الجيش قصفت مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية خلف تبة الحماجرة، بالمديرية ذاتها”.







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