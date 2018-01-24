مقتل 12 انقلابيًّا حوثيًّا وإصابة 25 آخرين بنيران شرعية اليمن في تعز

المواطن ـ متابعة

أحرز الجيش اليمني، الثلاثاء 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، تقدمًا في مواجهات شمال مدينة تعز قتل على إثرها 12 من ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وقال نائب الناطق باسم محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية: إنَّ “الجيش تمكن من اجتياز خطوط التماس مع عناصر الميليشيا الحوثية وتأمين مكتب البريد ومحطة الحوجلة للكهرباء والأحياء المجاورة إثر مواجهات عنيفة أدت إلى مقتل 12 وإصابة 25 من الحوثيين”.

وأضاف العقيد البحر أنَّ “أفراد الجيش أعطبوا طاقمًا عسكريًّا ومدرعة تابعة للميليشيا الانقلابية”، مشيرًا إلى أنَّ “مدفعية الجيش استهدفت أيضًا مواقع ميليشيا الحوثي بمنطقة عصيفرة قرب تبة حميد وشمال محطة الكهرباء في الحوجلة وجبل الوعش شمال المدينة”.







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