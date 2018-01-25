ملك الأردن من دافوس: السعودية تحجم إيران وميليشياتها بالمنطقة

المواطن - واس

نوه جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية بالدور الفاعل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

وقال جلالته خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس : ” إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تقوم بدور فاعل واستباقي ، وتضع خطوطًا حمراء أمام التدخل الإيراني وخطر الجماعات التي تساندها، الذي يهدد دول الخليج العربي “.

وحذر جلالته، من خطر السلوك الإيراني بدعم مليشيات مسلحة وإقحام الدين في الخلاف السياسي ، وقال : ” إن ما أراه اليوم هو هلال إيراني، ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية نرفض استخدام الدين كأداة للسياسة، ولا نمثل ذلك مطلقًا “.

وأكد أن السياسة الخارجية الإيرانية تتدخل في منطقتنا ، لافتًا إلى الحاجة إلى حوار بدلًا من تعميق النزاعات، فإيران تنتهج استراتيجية طويلة المدى نحو المنطقة ، محذرًا من طبول الحرب .

وحول الملف النووي الإيراني، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني تأييد الأردن لأن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي ، مشيرًا إلى أن هناك تفاهمًا أمريكيًا أوروبيًا حول هذا الملف مع إيران .

وشدد الملك عبدالله الثاني على أهمية القدس ودورها المركزي بالنسبة لجميع الأديان ، داعيًا إلى التفكير في مستقبلها وما إذا كانت الأيام ستحولها إلى مدينة تجمع الناس أم تفرقهم .

وتحدث جلالته عن ترقب الفلسطينيين والعالم لما ستحمله خطة السلام المنتظرة، التي قال إن البعض يصفها بأنها “صارمة” في حين أن السؤال الأهم يجب أن ينصب على مدى فاعليتها ، معربًا عن ثقته بضرورة وجود أمريكا في عملية السلام .

وبخصوص الملف السوري أوضح العاهل الأردني أنه لا يوجد منتصر على الأرض في سوريا ، داعيًا إلى حل ينهي الصراع الدموي فيها .







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