ملك البحرين يبحث مع وزير الداخلية مستجدات الأحداث في المنطقة

المواطن - واس

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في قصر الصخير اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية.

ونقل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لجلالة ملك البحرين، وتمنياتهما لحكومة وشعب مملكة البحرين بدوام الرقي والازدهار واطراد التقدم، فيما حمل جلالته سموه نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين، وتمنياته لشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وأكد جلالة الملك حمد بن عيسى عمق العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية التي ترتكز على أسس قوية من التعاون والتنسيق الوثيق في جميع المجالات.

وأشاد جلالته، بالمواقف المشرفة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الداعمة لمملكة البحرين والتي تأتي تجسيدًا للروابط والصلات القوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين على مر التاريخ، مبينًا أن العلاقات البحرينية السعودية هي نموذج للعلاقات المتميزة بين الأشقاء القائمة على مبادئ الأخوة والترابط والتضامن الوثيق.

وأعرب جلالته عن تقديره للدور والقيادة التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتوحيد الجهود والكلمة بين الأشقاء.

وأكد جلالة ملك البحرين أن هذه الزيارات الأخوية تسهم في توطيد التعاون والتنسيق المشترك، لاسيما في المجال الأمني والتشاور بشأن التطورات الراهنة، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وجرى خلال الاستقبال بحث آخر مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم.

وحضر الاستقبال، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي، ومعالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

وحضره من الجانب السعودي، معالي مساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومدير حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد المهنا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :