منازل في لزمة أحد رفيدة دون صرف صحي.. والسبب المُنفذ!

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

ناشد عدد من سكان مخطط لزمة الجهة المسؤولة عن مشاريع الصرف الصحي والمعنية، فرع وزارة المياه والبيئة في محافظة أحد رفيدة بإكمال بتوصيل الصرف الصحي لمنازلهم.

وقال بعض السكان إن المشروع لم يُنفذ بالشكل الصحيح حسب المخطط المعتمد والمسلم من قبل وزارة المياه والبيئة، موضحين أن منفذ المشروع ترك الكثير من المنازل بالمخطط دون توصيل أنابيب الصرف الصحي لها وهي من ضمن مخطط لزمة المعتمد.

وطالبوا مشرفي ومراقبي فرع وزارة المياه والبيئة بأحد رفيدة بمتابعة مشاريعهم التي لم يشرفوا عليها.



الجدير بالذكر أن هناك بعض المشاريع وضعت بشكل عشوائي على طريق لزمة وتم دفنها من قبل المقاول المنفذ وانسحابه من المشروع قبل شهرين، وحتى الوقت الحالي لم يُتخذ ضده أي إجراء من قبل الجهة المسؤولة.







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