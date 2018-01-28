من هو المرشح المفاجأة المرتقب إعلان ترشحه أمام السيسي ؟

المواطن- عبدالرحمن دياب - القاهرة

كشف رئيس حزب السلام الديموقراطي في مصر، أحمد الفضالي، أنه سيتقدم في انتخابات الرئاسية ولكن بعد موافقة الهيئة العليا للحزب وتيار الاستقلال، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماع لهما، إما مساء اليوم الأحد أو صباح يوم غد الاثنين للفصل في هذا القرار.

وتابع الفضالي، في مداخلة على شاشة سي بي سي المصرية، أن تيار الاستقلال له 51 عضوًا في مجلس النواب، وبالتالي سيكون هناك تزكية من جانبهم للترشح في الانتخابات، ولكن الأمر يتوقف على قرار الهيئة العليا، مضيفًا أن قراره مرتبط بمصلحة مصر.

وأردف أن الهيئة البرلمانية ترى أن الحزب يجب أن يكون له مرشح قوي، خاصةً وأنه شارك في انتخابات الرئاسة سنة 2005، وخسر أمام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويشترط للترشح في الرئاسة تزكية 20 نائبًا برلمانيًّا.

وفي وقت سابق قال البرلماني مصطفى بكري: إن هناك مرشحًا حزبيًّا وصفه بـ”المفاجأة” سيقدم أوراق ترشحه يوم غد الاثنين.

وتغلق الهيئة العليا للانتخابات في مصر باب الترشح في الثانية ظهرًا.







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