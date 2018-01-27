مواصفات مميزة لهواتف Galaxy S9 و S9+ المرتقبة

المواطن- متابعة

تستعد شركة سامسونج لكشف النقاب عن هواتفها الرائدة المنتظرة Galaxy S9 وGalaxy S9+ خلال حدثها Samsung Unpacked، المحدد بتاريخ 25 فبراير القادم، أي قبل يوم واحد من انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2018، وذلك بحسب الدعوات التي قامت الشركة بإرسالها إلى الصحافة قبل عدة أيام.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن هذه الهواتف متطابقة من حيث الناحية التصميمية مع نماذج العام الماضي Galaxy S8 وS8+، بحيث يتميز هاتف Galaxy S9 بشاشة بقياس 5.8 إنش من نوع Super AMOLED بتقنية Infinity ودقة 1440×2960 بيكسل، مع معالج Exynos 9810 لنسخ الولايات المتحدة والصين وSnapdragon 845 للنسخ العالمية، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجا بايت، و64 جيجا بايت من مساحة التخزين الداخلية، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل.

ويأتي هاتف Galaxy S9+ بشاشة من قياس 6.2 إنش من نوع Super AMOLED بتقنية Infinity ودقة 1440×2960 بيكسل، مع معالج Exynos 9810 لنسخ الولايات المتحدة والصين وSnapdragon 845 للنسخ العالمية، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجا بايت، و128 جيجا بايت من مساحة التخزين الداخلية، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجا بيكسل + 5 ميجا بيكسل.

وكما توحي الدعوات الخاصة بالحدث، فإن سامسونج تتجه إلى تسليط الضوء بشكل رئيسي على كاميرا الهواتف من حيث العتاد والبرمجيات، بحيث إن الكاميرا تتميز بامتلاكها لفتحة عدسة متغيرة f/2.4 وf/1.5، مع تضمنها لمستشعر القراءات السريعة المكون من ثلاث طبقات، والذي يتيح للهواتف إمكانية التقاط فيديوهات الحركة البطيئة بدقة تصل إلى 1080×1920 بيكسل وبمعدل 480 إطارًا في الثانية، جنبًا إلى جنب مع تضمنها لتقنية Tetracell.

ويتوقع أن تبدأ شركة سامسونج بشحن الهواتف وبيعها من خلال متاجر التجزئة بتاريخ 16 مارس.







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