مواعيد صرف حساب المواطن خلال 2018 .. هكذا يصرف إذا وافق يوم إجازة

المواطن- عبدالرحمن دياب

يترقب المواطنون يوم 10 من كل شهر ميلادي، وهو موعد نزول دفعات دعم برنامج حساب المواطن.

ويُصرف البدل بشكل دوري، أي في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو في يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وتقدم “المواطن” للمستفيدين من برنامج حساب المواطن موعد صرف دعم حساب المواطن لكل شهر ميلادي، مع مراعاة أيام الإجازات.

الدفعة الثالثة من حساب المواطن الأحد 11 فبراير؛ لأن الموعد الأساسي لصرف الدعم يوافق يوم السبت (إجازة).

الدفعة الرابعة من حساب المواطن الخميس 9 مارس؛ لأن الموعد الأساسي للصرف يوم الجمعة 10 مارس (إجازة).

الدفعة الخامسة من حساب المواطن الثلاثاء 10 إبريل.

الدفعة السادسة من حساب المواطن الأربعاء 10 مايو.

الدفعة السابعة من حساب المواطن الأحد 10 يونيو.

الدفعة الثامنة من حساب المواطن الثلاثاء 10 يوليو.

الدفعة التاسعة من حساب المواطن الخميس 9 أغسطس؛ لأن موعد الصرف الأساسي سيكون يوم الجمعة 10 أغسطس (إجازة).

الدفعة العاشرة من حساب المواطن الاثنين 10 سبتمبر.

الدفعة الحادية عشرة من حساب المواطن أكتوبر أربعاء.

الدفعة الثانية عشرة من حساب المواطن نوفمبر الأحد 11 نوفمبر لأن موعد الصرف الأساسي سيكون السبت 10 نوفمبر (إجازة).

الدفعة الثالثة عشرة من حساب المواطن الاثنين 10 ديسمبر.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

ويستهدف برنامج حساب المواطن تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين خاصة بالنسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

يذكر أن عدد المستفيدين من الدفعة الثانية في برنامج حساب المواطن، في العاشر من شهر يناير الماضي، بلغ 11 مليون مستفيد، شملت 3.1 مليون أسرة وفرد مستقل، و7.9 مليون تابع لأرباب الأسر.

وحصلت 800 ألف أسرة على دعم تجاوز 900 ريال في الدفعة الثانية، وحصل 50% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 935 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في الدفعة الثانية من حساب المواطن.

وأكد برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، أن الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية للبرنامج هو المصدر الرئيسي لأي معلومات وأرقام تخص البرنامج.

وأضاف حساب المواطن أنه في حال وجود أي استفسارات يمكنكم التواصل على حساب خدمة العملاء، حيث يتم الرد على أي استفسارات تخص المستفيدين.







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