موبايلي توفر لمشتركيها في إجازة منتصف العام الدراسي باقات كنكت تجوال

المواطن - الرياض

تقدم شركة اتحاد اتصالات موبايلي باقات “كنكت تجوال” المتنوعة، تزامنًا مع إجازة منتصف العام الدراسي؛ وذلك بهدف إبقاء مشتركيها على اتصالٍ بشبكة الإنترنت عند السفر لقضاء إجازاتهم خارج المملكة.

وصممت موبايلي لمشتركيها أربعة خيارات لباقات “كنكت تجوال” تبدأ أسعارها من 99 ريالًا لباقة 3 أيّام بحجم 1 جيجا بايت، ويمكن تفعيلها من خلال إرسال الرمز “سفر1” إلى الرقم 1100، والباقة الأسبوعية بحجم 3 جيجا بايت وبقيمة 199 ريالًا، ويمكن تفعيلها من خلال إرسال الرمز “سفر2″، كما يمكن الاشتراك في الباقة الشهرية بحجم 10 جيجا بايت بقيمة 349 ريالًا ويمكن تفعيلها من خلال إرسال الرمز “سفر3″، والباقة الشهرية بحجم 20 جيجا بايت بقيمة 499 ريالًا ويمكن تفعيلها من خلال إرسال الرمز “سفر6” إلى 1100، كما تنفرد موبايلي بتقديم باقة 30 جيجا بايت بقيمة 799 ريالًا، ويمكن الاشتراك بها من خلال إرسال الرمز “سفر5” إلىٰ 1100.

ويأتي هذا التنوع في باقات كنكت التجول ليلبّي احتياجات عملاء موبايلي حيث تعمل الشركة على أن تكون أقرب لعملائها من خلال تهيئتِها أفضل الباقات الدولية لتناقل البيانات، ويمكن تفعيل الباقات من خلال الاتصال عن طريق نظام الـUSSD (#١١٠٠*) ثم الدخول إلى “التجوال” ثم إلى “باقات كنكت تجوال” للاشتراك، أو عبر التواصل من خلال الحساب الشخصي في الموقع الإلكتروني لموبايلي والدخول مباشرة على نافذة “خدماتي” ثم إلى نافذة “باقات كنكت تجوال” للتفعيل، أو عبر زيارة أحد فروع موبايلي المنتشرة في المملكة.

الجدير بالذكر أن موبايلي اليوم تتصدر مقدمي خدمات الاتصالات في المنطقة من خلال تقديم أكبر وأفضل تغطيةٍ لخدمات التجوال الدولي لبيانات الجيل الرابع (LTE) مع أكثر من 175 مشغِّلٍ من أكبر المشغلين حول العالم.







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