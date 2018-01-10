موعد صرف الدعم للمقبول اعتراضهم على نتائج الأهلية في حساب المواطن

المواطن - الرياض

يستقبل حساب المواطن، يوم الاثنين المقبل، أي اعتراض على قيمة الاستحقاق للشهر الحالي يناير الذي تم إيداعه في حسابات المستفيدين صباح اليوم الأربعاء.

ويستطيع مستفيدو حساب المواطن تقديم شكوى بعد 5 أيام من تاريخ الصرف، فيما تلقى حوالي 54 ألف طلب اعتراض على نتائج الأهلية ويجري العمل عليها ومعالجتها.

وأجاب المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعي، خالد أبا الخيل، عن سؤال تردد كثيرًا من جانب المعترضين على نتائج الأهلية وهو موعد صرف دعم حساب المواطن في حال قبول اعتراضهم.

وقال أبا الخيل في تصريحات مساء اليوم الأربعاء، على شاشة إم سي بي سي: إن من سيتم قبول اعتراضه سيدخل في دور الدفع المقبلة أي يوم 10 فبراير المقبل.

وشملت الدفعة الثانية من حساب المواطن مستحقي الدعم في الدفعة الأولى، الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 16 ديسمبر الماضي.

وبالتزامن مع الإعلان عن الدفعة الثانية من الدعم في برنامج حساب المواطن تستمر البوابة الإلكترونية للبرنامج في تسجيل المواطنين للاستفادة من الدفعات التالية.

وتسجيل حساب المواطن هو الخطوة الأولى التي تؤهل المواطن للحصول على الدعم حال انطبقت عليه سياسات وشروط الأهلية.

طريقة التسجيل في بوابة حساب المواطن:

يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في بوابة حساب المواطن عبر الرابط التالي هنا )

– رقم الهوية.

– تاريخ الميلاد.

– رقم الجوال. يرسل برنامج حساب المواطن رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم تتضمن كلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل. يقوم المتقدم بعد ذلك بتغيير كلمة المرور عبر بوابة حساب المواطن. يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابه الخاص وتعبئة جميع الحقول الخاصة بالبيانات العامة، وبيانات العنوان، وبيانات الدخل والتابعين، وبيانات العقارات، والبيانات البنكية. بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل، ليتم دراسته لاحقًا وتقرير أهلية الأسرة المتقدمة.







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