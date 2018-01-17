نائب رئيس المكتب السياسي لحماس يعترف بتلقي التمويل المادي والعسكري من نظام الملالي

المواطن ـ رقية الأحمد

اعترف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الفلسطينية، صالح العاروري، بتلقي حركته الدعم المادي والعسكري، من طرف نظام الملالي في طهران.

وزعم العاروري، في لقاء إعلامي، أنَّ “علاقة الحركة مع إيران قائمة على أساس أنَّ إيران دولة سقفها هو الأعلى تجاه الكيان الإسرائيلي بين دول العالم، وتتبنى رسميًّا ضرورة اقتلاع هذا الكيان من المنطقة”، متناسيًا دورها في دعم الإرهاب، وأنشطتها في قتل المدنيين، ومتغافلًا عن عدد الأبرياء الذين اغتالتهم أيدي حماس إبان حكمها لقطاع غزة عنوة عن الإرادة الشعبية.

وأقرَّ نائب رئيس المكتب السياسي للحركة المصنّفة إرهابيًّا بأنَّ “إيران الوحيدة التي تقدّم لنا دعمًا عسكريًّا صريحًا”، مبيّنًا أنَّ “الدعم الإيراني للمقاومة الفلسطينية، لم يتوقف”، زاعمًا أنَّ “إيران هي التي دعمت المقاومة اللبنانية حتى خرج الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان”.

يذكر أنَّ أصابع الاتّهام تتجه إلى حماس بعدما شقّت الصف الفلسطيني، وحاولت الاستحواذ على قطاع غزّة، وفصله عن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وبعدما انقطع الدعم الذي كانت تتلقاه المنظّمة غير الشرعية، ماديًّا وعسكريًّا، من طرف الدوحة وطهران، اضطرت أخيرًا إلى تسليم مقاليد السلطة في القطاع، إلى حكومة الرئيس محمود عباس.







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