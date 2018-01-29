نائب مدير FBI يتنحى.. والبيت الأبيض: لا علاقة لترامب باستقالته

المواطن- متابعة

تنحى نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الـ(إف بي آي)، أندرو مكابي، الذي انتقده الرئيس دونالد ترامب، عن منصبه اليوم الاثنين، قبل أسابيع من موعد تقاعده المرتقب.

ونقلت قناة “إن بي سي نيوز” عن مصادر مطلعة، أنه كان من المتوقع ترك مكابي الوكالة الاتحادية لإنفاذ القانون في مارس المقبل، لكنه سيكون في إجازة حتى موعد تقاعده.

ولم يعلق متحدثو مكتب التحقيقات الاتحادي على تنحي مكابي، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وفي المقابل، علق البيت الأبيض على الاستقالة بالقول: إنه لا علاقة للرئيس ترامب باستقالة نائب مدير الـ”إف بي آي”.







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