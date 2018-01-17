ناديان من الدوري السعودي يرغبان في ضم نجم الأهلي المصري

المواطن - محمد سمعة

ذكر الإعلامي الرياضي المصري مدحت شلبي أن مواطنه صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي المصري يملك عرضين للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في الفترة المقبلة .

وقال شلبي في برنامجه مساء الأنوار في حلقة الأمس والمذاع على قناة ON SPORT المصرية : بعد استبعاد الأهلي لصالح جمعة من القائمة الإفريقية قال اللاعب بأنه يملك عرضين للانضمام إلى الرائد أو الفيصلي في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة .

وفي حال انتقل صالح جمعة إلى الدوري السعودي فسيكون رابع لاعب من الأهلي المصري ينضم لدوري المحترفين بعد ” أحمد الشيخ ، عماد متعب ، مؤمن زكريا ” .

وسبق لصالح جمعة أن خاض تجربة احترافية قصيرة في الدوري البرتغالي .







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