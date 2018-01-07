ناقد رياضي: بهذه الطريقة سيعود السهلاوي للتألق والتهديف

المواطن - محمد سمعه

أكد عبدالعزيز الغيامة، الناقد الرياضي، أنه يجب على محمد السهلاوي، مهاجم نادي النصر، التركيز وذلك من أجل العودة إلى مستواه والتألق مع المنتخب السعودي بكأس العالم في العام الحالي.

وتحدث الغيامة لبرنامج كورة قائلاً: تسجيل السهلاوي لـ8 أهداف في 13 أو 14 مباراة، نصفهم من ضربات جزاء هذا شيء غير طبيعي، وعندما نجد خلال 9 سنوات أنه سجل 100 هدف؛ هذا رقم غير جيد وضعيف للاعب هداف.

وتابع الغيامة: أتمنى أن يتألق بعض اللاعبين السعوديين ويعودوا لمستواهم المعهود مثل سالم الدوسري، نواف العابد، ناصر الشمراني، مختار فلاتة، محمد السهلاوي، هؤلاء سنعتمد عليهم بصورة كبيرة في مونديال روسيا.

وأضاف الغيامة: لا أقول إنه يجب على السهلاوي أن يكون مثل كريستيانو رونالدو وليو ميسي، ولكن ينقصه التركيز وأتمنى منه أن يلعب بجد واجتهاد.

وقال الغيامة: هناك بعض اللاعبين السعوديين وزنهم زائد وهذا دليل على أنه يلعب خارج الملعب ولا يركز في داخله.

#عبدالعزيز_الغيامة:#السهلاوي سجل 8 أهداف بالدوري هذا الموسم ، وأرى أن 100 هدف في 9 مواسم رقم ضعيف لهداف ، والسهلاوي ينقصه بعض التركيز#كورة_روتانا pic.twitter.com/GdbkJnDxNv — برنامج كورة (@korarotana) January 6, 2018







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