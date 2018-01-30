نتائج أول دراسة مسحية للقيم في المملكة لعام 2016

المواطن - الرياض

كشف مركز (الغد للقيم) التابع لجمعية الغد للشباب عن نتائج أول دراسة مسحية للقيم في السعودية لعام 2016م، والتي تهدف إلى تحديد القيم الممثلة للمواطن السعودي سواء الشخصية أو التي يعيشها حالياً ضمن مجتمعه، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم القضايا الوطنية للمواطن السعودي والتي بناء عليها يتم تحديد الأولويات الوطنية.

وأشارت مديرة مركز (الغد للقيم) ديمة عبدالعزيز آل الشيخ إلى أن مؤشر القيم الوطنية سيمثل خارطة لتحقيق الاستدامة في التنمية على المدى الطويل وعلى أسس متينة، كذلك العمل على تمكين مؤسسات عديدة من الاستفادة من نتائج المؤشر عملياً في اتخاذ قرارات أكثر وعياً بدوافع المجتمع فيما يخص تعزيز القيم في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، وتحديد التوجهات والحاجات فيها بشكل عام.

وأكدت آل الشيخ أن مركز (الغد للقيم) يقدم دراسة سنوية لمتابعة مؤشر القيم لمعرفة مدى التطور الثقافي لدى المجتمع السعودي، وأن الدراسة المسحية الخاصة بعام 2017 م سيتم الإعلان عنها خلال منتصف الشهر الثاني لعام 2018م.

وكشفت آل الشيخ أبرز نتائج الدراسة المسحية للقُيم في السعودية خلال عام 2016م والتي جاءت كالآتي:

– بلغ مجموع عينات الدراسة المسحية 3549

– 3300 من عينة الدراسة استجابت عن طريق الاستبانة

– 300 من عينة الدراسة استجابت من خلال المقابلة الشخصية

– 49 من عينة الدراسة استجابة بطريقة المجموعات البؤرية.

عدد عينات الدراسة والمناطق المستهدفة: _

عدد العينات المنطقة 784 المنطقة الشرقية 644 منطقة الرياض 113 منطقة تبوك 198 منطقة جازان 180 منطقة عسير 631 منطقة مكة المكرمة

عدد الذكور والإناث المشاركة في عينات الدراسة: _

عدد الإناث عدد الذكور 900 1649

الفئة العمرية المشاركة في الدراسة المسحية:

عدد عينات الدراسة السن 1306 15الى 25 690 من 25 إلى 35 653 من 35فما فوق

ظهرت في الدراسة قيم لأول مرة تظهر كقيم شخصية في استفتاء وطني على مستوى العالم وهي: التسامح والامتنان.

مجموع القيم التي ظهرت كقيم شخصية للأفراد ضمن المجتمع السعودي واحدة منها فقط تعتبر قيمة مقيدة:

عدد العينات القيم 1571 الاحترام 1040 الأمانة 1011 أن تكون محبوباً 901 الاعتماد على الذات 820 التسامح والغفران 812 الاهتمام بالآخرين 702 التعاون 682 الالتزام 662 الامتنان والشكر 606 التواضع

كما برزت من خلال الدراسة قيم الثقافة المرغوبة في المجتمع السعودي وقيم المجتمع وأبرز القيم الشخصية لعينة الدراسة (3549)

القيم الشخصية قيم المجتمع الحالية قيم الثقافة المرغوبة الاحترام الأمانة أن تكون محبوباً الاعتماد على الذات التسامح الاهتمام بالآخرين التعاون الالتزام الامتنان والشكر التواضع التعصب القبلي البطالة التقاليد التمييز حسب الجنس تعاليم الإسلام الترابط الأسري التطوع الأمانة الاهتمام بالجيل القادم الاحتياجات المادية احترام الوقت الأمانة الاهتمام بالأجيال القادم الاستقرار المالي الحفاظ على البيئة الإبداع الابتكار فرص وظيفية توفر السكن الاحترام

قيم المجتمع الحالية بناء على المناطق: _

منطقة تبوك 4% منطقة عسير 7% منطقة الرياض 25% المنطقة الشرقية 31% منطقة جازان 8% منطقة مكة المكرمة 25% التعصب القبلي التعصب القبلي التعصب القبلي البطالة البطالة التقاليد البطالة البطالة البطالة التقاليد التعصب القبلي التعصب القبلي التقاليد التعاليم الإسلامية التقاليد التعصب القبلي التطوع البطالة التمييز حسب الجنس الاهتمام بالجيل القادم الترابط الأسري التعاليم الإسلامية الاحترام التمييز حسب الجنس الاهتمام بالجيل القادم التقاليد التعاليم الإسلامية التميز حسب الجنس الأمانة الترابط الأسري الأخلاق الأمانة التميز حسب الجنس الترابط الأسري التقاليد الاحتياجات المادية التعاليم الإسلامية الاستقرار المالي الأمانة التطوع الازدهار التعاليم الإسلامية الترابط الأسري الاحتياجات المادية الاستقرار المالي الأمانة التعاليم الإسلامية الأمانة الازدهار الازدهار الاهتمام بالجيل القادم الاهتمام بالجيل القادم الترابط الأسري التطوع التطوع التميز حسب الجنس التطوع الاحترام الاستقرار المالي الاهتمام بالجيل القادم التمييز حسب الجنس

قيم الثقافة المرغوبة بناء على المنطقة: –

منطقة تبوك 4% منطقة عسير 7% منطقة الرياض 25% المنطقة الشرقية 31% منطقة جازان 8% منطقة مكة المكرمة 25% احترام الوقت الاستقرار المالي الأمانة الاهتمام بالأجيال القادمة الحفاظ على الطبيعة الابتكار التلاحم الاجتماعي توافر السكن الابداع العدالة الاجتماعية فرص وظيفية احترام الوقت الأمانة الاهتمام بالأجيال القادمة الحفاظ على الطبيعة فرص الوظيفة مكافحة الفقر الاستقرارالمالي الابداع العدالة الاجتماعية الازدهار احترام الوقت الاستقرارالمالي الأمانة الاهتمام بالأجيال القادمة الإبداع الحفاظ على الطبيعة الابتكار الاعتماد على النفس فرص وظيفية توفر السكن احترام الوقت الاهتمام بالأجيال القادمة الأمانة الحفاظ على الطبيعة الاستقرارالمالي فرص الوظيفة الابداع الابتكار العدالة الاجتماعية الاحترام احترام الوقت الأمانة الاهتمام بالأجيال القادمة الحفاظ على الطبيعة فرص الوظيفة التلاحم الاجتماعي الرعاية الصحية الاستقرار المالي العدالة الاجتماعية الابداع احترام الوقت الأمانة الاستقرارالمالي الاهتمام بالجيل القادم الحفاظ على الطبيعة الابداع الاحترام الابتكار توفر السكن الالتزام







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :