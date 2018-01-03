نجم آرسنال يقترب من الرحيل وهذه الأندية تريده

المواطن - محمد سمعة

ألمح الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي أن اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز قد يرحل عن صفوف الجانرز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

ويرغب كل من مانشستر سيتي ، تشيلسي ، وباريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع الجناح التشيلي في حال رحل عن الآرسنال .

وقالت صحيفة الميرور الإنجليزية إن فينغر ألمح إلى إمكانية استفادة الآرسنال من رحيل سانشيز ماليًا .

وحدد آرسنال مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني للتفريط في سانشيز خلال فترة الانتقالات الحالية .

وكان سانشيز انضم إلى صفوف الآرسنال في صيف عام 2014 قادمًا من نادي برشلونة الإسباني .







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