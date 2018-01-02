نجم الأهلي يوافق على الانتقال لنادي الاتفاق

المواطن – مروة نبيل

أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أحمد الشيخ، موافقته على الانضمام إلى صفوف نادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت تقارير صحافية مصرية أن أحمد الشيخ، أبلغ مسؤولي النادي الأهلي عن رغبته في الانتقال إلى الدوري السعودي، واللعب في صفوف الاتفاق، خاصة أنه لا يُشارك بشكل أساسي مع القلعة الحمراء.

وأشارت التقارير إلى أن رئيس نادي الاتفاق، خالد عبدالله الدبل، سيعقد جلسة مع أحمد الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، في حضور مسؤولي النادي الأهلي، للحصول على توقيع هداف الدوري المصري الموسم الماضي وإنهاء إجراءات التعاقد بشكل رسمي.

وكان النادي الأهلي قد أعار أحمد الشيخ الموسم الماضي إلى فريق مصر المقاصة، وتألق بشكل لافت وبات هداف الدوري المصري، ليعود إليه بداية هذا الموسم، ولكنه لم يلعب بشكل أساسي.







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