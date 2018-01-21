نظام نور يبدأ تسجيل غياب الطلاب عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

فتح نظام نور باب تسجيل غياب الطلاب والغياب بعذر للمرحلة المتوسطة في الفصل الدراسي الثاني.

ويمكن رصد درجات الغائبين والغائبات بعذر في نظام نور للمرحلة المتوسطة عن طريق:

1- فتح درجات “محرك بحث ” من إدارة الاختبارات.

2- الرصد من خلال رابط (إدخال درجات طالب) أسفل بيانات الطالب عبر نظام نور.

وكانت مديريات التعليم قد شددت اليوم على ضرورة متابعة غياب الطلاب وتسجيله عبر نظام نور منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الذي تزامن اليوم.

وشهدت المملكة انتظام أكثر من 6 ملايين طالب في مقاعد الدراسة في كافة الفصول الدراسية.

وكانت وزارة التعليم قد أتاحت في وقت سابق الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي للطلاب والطالبات لجميع الصفوف (الابتدائية والمتوسطة والثانوية للنظامين الفصلي والمقررات) للبنين والبنات وذلك من خلال السجل المدني أو جواز السفر عبر نظام نور على الرابط التالي (هنا).

وأضافت وزارة التعليم أنه في حالة الرغبة باستلام بيانات الحساب يمكن التواصل مع قيادة المدرسة.

خطوات استعلام النتائج عبر موقع نظام نور:

الدخول على موقع نظام نور للنتائج عبر الرابط التالي (هنا)

كتابة اسم المستخدم والرقم السري (البيانات التي سجلت بها من قبل عبر موقع نظام نور للنتائج).

اختيار إشعار نتيجة الطالب نهاية الفصل الدراسي.

اختيار الفصل الدراسي.

اختيار النظام الدراسي.

إدخال الإدارة التعليمية.

إدخال اسم المدرسة.

إدخال الصف والقسم.

إدخال اسم الطالب.

ثم الضغط على استعلام عن النتيجة.

يُذكر أن موقع نظام نور للنتائج يعد إحدى خدمات وزارة التعليم للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب للتعرف على نتائج جميع المراحل الدراسية حتى الثانوية وتسجيل الأبناء بالمرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال.

ويمكن من خلال نظام نور الحصول على المزيد من الخدمات مثل طباعة إشعار بمستوى الأطفال في الفصل أو طفل واحد من بينهم، وطباعة الشهادات وغيرها.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

ويهدف نظام نور إلى تقليل الوقت والجهد المبذولَين في الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب.

كما يعمل نظام نور على ربط الطالب وولي الأمر بالمعلم والمعلمة والإدارة المدرسية؛ بهدف ربط جميع أطراف العملية التعليمية مع بعضها البعض.







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