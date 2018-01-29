هكذا عبرت ابنة الوليد بن طلال عن سعادتها بإطلاق سراح والدها

المواطن - الرياض

عبرت الأميرة ريم بنت الوليد، ابنة رجل الأعمال المعروف الأمير الوليد بن طلال، عن سعادتها بإطلاق سراحه على طريقتها الخاصة.

ونشرت ريم صورة لوالدها على حسابها في موقع تويتر، معربة عن سعادتها بإطلاق سراحه، وذلك في أول تعليق لأحد أفراد عائلة الوليد بن طلال.

وكتبت ريم عبر حسابها في “تويتر”،: “نورت الدنيا يا دنيتي” فوق صورة الأمير الوليد بن طلال، الذي ظهر فيها وقد أطلق لحيته.

وكانت وكالة “رويترز” قد نشرت عن إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال بعد أكثر من شهرين على توقيفه في فندق “الريتز كارلتون” بالرياض، وقالت إنه يتوقع تبرئته من أي مخالفات، وإطلاق سراحه في غضون أيام.

ونفى الأمير الوليد بن طلال الموقوف في إطار حملة السعودية على الفساد الشائعات حول تعرضه لإساءة المعاملة، مؤكداً أنه تلقى معاملة طيبة، ووصف شائعات إساءة معاملته بأنها محض كذب.







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