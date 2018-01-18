هكذا يمكن استخدام مواقف السيارات بلا ضريبة مضافة في جدة

المواطن - وليد الفهمي - جدة

استثنت شركة المواقف بجدة بالتعاون مع هيئة الزكاة والدخل عددًا من المواقع للوقوف دون احتساب ضريبة القيمة المضافة في أوقات محددة.

وحدد مشروع المواقف الآلية للسيارات 6 مواقع للوقوف المجاني بأي وقت من اليوم لكل من منطقة حي الهنداوية والبغدادية الشرقية (منطقة الجوازات) وشارع فلسطين وأسفل جسر طريق الملك فهد ومنطقة حي الهنداوية بتلك الخطوة اعتبارًا من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 11 مساءً.

كما تم استثناء يوم الجمعة من أي رسوم أو ضريبة مضافة قد تحسب على الموقف طوال اليوم.







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