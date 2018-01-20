هنا تشكيل النصر لمواجهة النهضة في كأس خادم الحرمين

المواطن - محمد سمعه
كشف المدرب البوليفي جوستافو كوينتيروس، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه لمواجهة النهضة بدور الـ16 ببطولة كأس الملك.
وجاء تشكيل النصر مكوناً من:
في حراسة المرمى: العنزي.
في خط الدفاع: غالب، عمر هوساوي، برونو أوفيني، سعد لكرو.
في خط الوسط: عبدالعزيز الجبرين، حسام غالي، يحيى الشهري، أحمد الفريدي، ليوناردو.
في خط الهجوم: محمد السهلاوي.
أما في قائمة الاحتياطيين فتواجد كل من: حسين شيعان، عبدالله الاسطاء، أحمد عكاش، فهد الجميعة، محمد الشهراني، عوض خميس، محمد فوزير، ويليام جيبور.