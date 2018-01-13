هنا.. رابط التسجيل في حساب المواطن لاستحقاق الدفعة الرابعة

المواطن - الرياض

تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب عبر البوابة الإلكترونية للاستفادة من الدعم المستحق، والدخول في مرحلة الأهلية والاستحقاق للدفعة الرابعة.

وتتيح عملية التسجيل حاليًا إمكانية الدخول في عملية دراسة الأهلية والاستحقاق للاستفادة من الدفعة الرابعة.

وكانت عملية استقبال طلبات المسجلين على الدفعة الثالثة قد توقفت خلال الأسبوع الماضي، والتي من المقرر صرفها في 10 فبراير المقبل، ليبدأ بضم المسجلين الجدد إلى الدعم المستحق بالدفعة الرابعة التي سيتم صرفها في 10 مارس.

ويمكن التسجيل في بوابة حساب المواطن من خلال الرابط التالي (هنا) وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

أكد برنامج حساب المواطن أن الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية للبرنامج هو المصدر الرئيسي لأي معلومات وأرقام تخص البرنامج.

وأضاف حساب المواطن في تغريدةٍ عبر “تويتر”، أنه في حال وجود أي استفسارات يمكنكم التواصل على حساب خدمة العملاء.

الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن أودع الأسبوع الماضي 2,1 مليار ريال تمثل الدفعة الثانية من قيمة الدعم للمستحقين لشهر يناير الجاري.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :