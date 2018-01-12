هنا رابط التسجيل للاستفادة من الدفعات الجديدة قي حساب المواطن

المواطن - الرياض

تستمر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن في تسجيل المواطنين للاستفادة من الدفعات التالية.

والتسجيل في حساب المواطن هو الخطوة الأولى التي تؤهل المواطن للحصول على الدعم حال انطبقت عليه سياسات وشروط الأهلية.

وتوقفت عملية استقبال طلبات المسجلين على الدفعة الثالثة، التي سيتم صرفها في 10 فبراير المقبل، ليبدأ بضم المسجلين الجدد إلى الدعم المستحق بالدفعة الرابعة التي سيتم صرفها في 10 مارس.

طريقة التسجيل في بوابة حساب المواطن:

1- يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في بوابة حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا) وإدخال البيانات التالية:

– رقم الهوية

– تاريخ الميلاد

– رقم الجوال

يرسل برنامج حساب المواطن رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم تتضمن كلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل. يقوم المتقدم بعد ذلك بتغيير كلمة المرور عبر بوابة حساب المواطن. يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابه الخاص وتعبئة جميع الحقول الخاصة بالبيانات العامة، وبيانات العنوان، وبيانات الدخل والتابعين، وبيانات العقارات، والبيانات البنكية. بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل، ليتم دراسته لاحقًا وتقرير أهلية الأسرة المتقدمة.

وأعلن حساب المواطن الأربعاء الماضي، إيداع مستحقات الدعم في دورة الدفع الثانية بقيمة 2.1 مليار ريال لمن استوفوا شروط الاستحقاق والأهلية والبالغ عددهم 11 مليون مستفيد.

كما أعلن برنامج حساب المواطن أن قيمة الدفعة الثالثة من الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين البنكية يوم 10 فبراير المقبل.

وسيستفيد من الدفعة الثالثة المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية يوم 10 يناير 2018.‎







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