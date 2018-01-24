هنا.. رابط وطريقة التقديم لوظائف الصحة على بند التشغيل الذاتي

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن طرح 2776 وظيفةً شاغرةً لديها، مخصصة للمواطنين فقط من الرجال والنساء على بند التشغيل الذاتي.

وأوضحت وزارة الصحة أن الوظائف المطروحة على بند التشغيل الذاتي، وهي مخصصة للمواطنين فقط، مضيفة أن التقديم يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 24 / 1 /2018 وحتى يوم 30 / 1 /2018 من خلال البوابة الإلكترونية للتوظيف في موقع الصحة الحكومي.

وتابعت الوزارة أن الوظائف المطروحة على بند التشغيل الذاتي تنوعت ما بين مسمى أخصائي طبيب، وأخصائي غير طبيب في مجالات طبية وصحية مختلفة، فيما اشترطت الوزارة على المتقدمين إتمام الكشف الطبي واجتياز اختبارات اللياقة البدنية.

واشترطت الصحة على المتقدم لوظائف بند التشغيل الذاتي امتلاك التأهيل الأكاديمي بحسب التخصص، والحصول على التصنيف المهني من هيئة التخصصات الصحية، واجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

ونوهت وزارة الصحة على الموظفين على بند التشغيل الذاتي الراغبين بالتقديم في هذه الوظائف، إلى أن النظام لن يسمح لهم بالتسجيل من خلال البوابة؛ نظراً لتعارض البيانات، حيث يجب على الراغبين في التقديم على وظائف وزارة الصحة 1439، إتمام التسجيل في بوابة التوظيف الإلكترونية للوزارة، ومن ثم تفعيل الحساب من خلال الجوال، ومن ثم إرفاق السيرة الذاتية وإضافة المؤهلات العلمية بدقة.

ويجب الضغط على زر حفظ بعد كل خطوة، حتى إتمام الطلب ووصول رسالة على الجوال تفيد بقبول الطلب مع رقم الطلب، وذلك عبر بوابة التوظيف بموقع وزارة الصحة من (هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :