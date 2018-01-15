هنا طريقة استكمال إجراءات التخصيص عبر رابط سكني وبوابة إسكان وموقع الصندوق العقاري

المواطن - الرياض

بالتزامن مع إعلان وزارة الإسكان عن الدفعة الأولى من مستفيدي برنامج سكني في مرحلته الثانية ، تواصل بوابة إسكان وموقع برنامج سكني تقديم تفاصيل عملية استكمال إجراءات التخصيص للمستفيدين.

ويمكن للمستفيدين، الذين ظهرت أسماؤهم ضمن الدفعة الأخيرة من برنامج سكني لهذا الشهر استكمال إجراءات تخصيص الدعم عبر الدخول إلى مواقع كل جهة بحسب نوع التمويل الذي حصل عليه المواطن.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن المواطنين المعلنة أسماؤهم ضمن الدفعة الأخيرة من برنامج سكني الراغبين باستكمال إجراءات التخصيص عليهم الدخول إلى بوابة إسكان عبر الرابط التالي (هنا)، ‏كما دعت مستفيدي ⁧‫صندوق التنمية العقارية‬⁩ إلى الدخول إلى بوابة الصندوق (هنا).

وتضمنت الدفعة الأخيرة تخصيص 6681 وحدة سكنية من خلال برنامج البيع على الخارطة “وافي” بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على منطقة الرياض بـ 505 وحدات سكنية، ومنطقة مكة المكرمة 4624 وحدة سكنية، والمنطقة الشرقية 1552 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 8300 تمويل مدعوم الأرباح موزعة على مناطق المملكة على النحو التالي: الرياض 2684، مكة المكرمة 1123، المدينة المنورة 641، القصيم 929، المنطقة الشرقية 882، عسير 645، تبوك 243، حائل 273، الحدود الشمالية 235، جازان 163، نجران 179، الباحة 151، الجوف 152. فضلاً عن توزيع الأراضي البالغ عددها 4500 قطعة أرض في عدد من المناطق المختلفة.

يذكر أن وزارة الإسكان قد وفرت العام الماضي 280 ألف منتج سكني وتمويلي، على دفعات شهرية، شملت 120 ألف وحدة سكني متنوعة المساحات والأسعار وتتناسب مع جميع فئات المجتمع، بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين المحليين والدوليين، على أن يتم استلامها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام، و75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء ضمن النطاق العمراني، و85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.







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