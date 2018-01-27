وزيرة الثقافة المصرية: الثقافة السعودية تمزج بين الأصالة والمعاصرة

المواطن ـ القاهرة:

زارت وزير الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري، جناح المملكة العربية السعودية المشارك في الدورة التاسعة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك ضمن جولتها على بعض الأجنحة العربية والأجنبية المشارِكة في فعاليات المعرض هذا العام.

واستقبل الدكتورة إيناس عبد الدايم في الجناح السعودي، الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى القاهرة الدكتور خالد بن عبدالله النامي، الذي قدَّم شرحًا وافيًا لأبرز ما يتضمنه الجناح السعودي المشارك في المعرض، من كتب وعناوين متعددة في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والأدبية، التي تعكس مدى ما وصل إليه المنتج الثقافي السعودي من تميُّز في المحتوى والطباعة الفنية.

وأعربت عبد الدايم، خلال زيارتها للجناح السعودي، عن إعجابها بما شاهدته من معروضات، تقدم الصورة الحقيقية للحياة الثقافية والعلمية في المملكة العربية السعودية.

كما أثنت على الثقافة السعودية، وقدرتها الفائقة على المزج المتقن بين الأصالة والمعاصرة، باعتبارهما السمة الرئيسية التي تنعكس بشكل إيجابي على الشخصية السعودية، متمنية أن تحظى مشاركة الجناح السعودي بالنجاح.

وفي نهاية الجولة تسلمت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، هدية تذكارية من الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية.







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