وزير الحرس الوطني يزور الجندي أول المطيري مصاب الحد الجنوبي 

المواطن - الرياض

قام صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني اليوم الأربعاء، بزيارة المصاب الجندي أول علي شامان صويبر المطيري الذي يتلقى العلاج في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض, إثر إصابة أثناء أداء واجبه على الحد الجنوبي ضمن قوات الحرس الوطني بالحد الجنوبي.

ونقل سمو وزير الحرس الوطني للمصاب تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــــ حفظهم الله.

وكان في استقبال سموه عند وصوله مدير عام الشؤون الطبية في الشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور سعد بن عبدالعزيز المحرج وعدد من مسؤولي مدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

واطمأن الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف على الوضع الصحي للمصاب والرعاية الطبية التي يتلقاها ، متمنيا له الشفاء العاجل، مشيدا بالدور المشرف الذي يقوم به جنودنا البواسل بمختلف القوات العسكرية في ميدان العز والشرف والبطولة للذود عن حياض هذا الوطن الغالي والمحافظة على أمنه ومقدراته ومكتسباته مثمنًا مواقفهم الشجاعة في سبيل حماية الوطن في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وسيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله ، وأكد سمو وزير الحرس الوطني إلى أن ما تلقاه جميع القطاعات العسكرية من دعم كبير من القيادة الرشيدة أيدها الله كان له أكبر الأثر فيما وصلت إليه من جاهزية ومستوى متقدم مكنها من أداء واجباتها المناطة بها على الشكل المطلوب وضربت أروع الأمثلة في التضحية والإقدام.

من جهته، عبّر المصاب الجندي أول المطيري عن شكره وتقديره لسمو وزير الحرس الوطني على زيارته له ومشاعره الطيبة التي كان لها الأثر البالغ في نفسه، وقال إن إصابته هي وسام شرف وفخر واعتزاز .سائلاً الله تعالي أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتها الرشيدة.







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