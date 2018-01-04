وزير الطاقة: ترشيد الاستهلاك هو الحل الأمثل لخفض فاتورة الكهرباء

المواطن ـ رقية الأحمد:

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، أنَّ الوزارة تعمل بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء، على إجراء إصلاحات رئيسية هيكلية لتقليل التكلفة.

وأوضح الفالح، في حواره مع الإعلامي خالد المدخلي مساء اليوم الخميس 4 كانون الثاني/يناير 2018، أنَّ “18 هللة التعريفة الجديدة للشرائح التي تم إصلاحها في أسعار الكهرباء”، لافتًا إلى أنَّ “هذه التكلفة لا تزال أقل من التكلفة المُثلى التي نستهدفها”.

وأشار وزير الطاقة والثروة المعدنية، إلى أنَّ ترشيد الاستهلاك الحل الأمثل لخفض تكلفة فاتورة الكهرباء، مبيّنًا أنَّ “30% معدل انخفاض متوقع، إذا تم تغيير السلوك المعيشي، لاسيّما أنَّ أجهزة التكييف تمثل 65% من استهلاك الكهرباء في المنازل”.







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