وصلة سباب خارج من مرتضى منصور لإعلامي في اتحاد الكرة!

المواطن- القاهرة

اندلعت مشادة كلامية عنيفة بين مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك والمرشح الرئاسي المحتمل في مصر، والإعلامي أبو المعاطي زكى، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، حيث تبادل الطرفان الشتائم والسباب.

ووقعت المشادة التي أثارت حالة من الجدل والغضب في مصر داخل مقر “الجبلاية” على مرأى ومسمع من الجميع، لتصل إلى حد تدخل الشرطة لفض الاشتباك بينهما، بعدما فشل المدير الفني لمنتخب الشباب حمادة صدقي، والمستشار القانوني لاتحاد الكرة محمد الماشطة، في تهدئة الوضع، بسبب شتائم مرتضى ودفعه لهما.

وبحسب مقطع الفيديو، الذي تعتذر “المواطن” عن نشره بسبب الألفاظ النابية فيه، اتهم مرتضى منصور الإعلامي المصري بأنه مرتشٍ، كما سبه بالأم والأب، فيما رد عليه الإعلامي بسيل شتائم حتى أخذه أحد الحضور إلى غرفة لتهدئته، فيما استمر مرتضى منصور في توجيه السباب إليه وهو يخرج من المكان.

وأبو المعاطي زكي وقعت مشادة من قبل بينه وبينه المستشار مرتضى منصور على الهواء، بسبب أزمة الجمعية العمومية والانسحاب من الدوري العام، حيث انفعل على مرتضى وتبادلا أيضًا السباب والاتهامات.

كما وقعت مشادة أخرى بين زكي وبين الإعلامي أحمد شوبير في عام 2012، على خلفية إعلان رأفت عبد العظيم رئيس الإسماعيلي السابق استقالته على الهواء من خلال برنامج “مساء الأنوار”، ثم اتهم بعدها مسؤولي البرنامج بعمل “فخ” له على الهواء.

وطالب متداولو المقطع بمعاقبة مرتضى منصور بسبب خروجه عن الاحترام، خاصةً وأنه لم يراعِ كونه نائبًا برلمانيًّا ويمثل الشعب، كما أنه مرشح محتمل للرئاسة.







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