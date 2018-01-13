وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة الملك خالد

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك خالد عن حاجتها لشغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء، والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1439- 1440هـ، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن تكون شهادة الدكتوراه (وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك أو أستاذ) من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

– أن يكون تخصص الدكتوراه امتدادًا لتخصص البكالوريوس والماجستير.

– اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تجريها الأقسام العلمية وتقديم محاضرة علمية للمرشحين النهائيين.

ويشترط في المتقدمين على وظائف أستاذ مساعد ما يلي:

– أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة، وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد ونحوها.

– إحضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الإنجليزية إذا كان المتقدم خريجًا من جامعة لغة الدراسة بها غير الإنجليزية وفق الآتي:

– للمتقدمين على وظائف برامج اللغات والترجمة بما لا يقل عن درجة (550) في اختبار TOEFL أو (6.5) في اختبار IELTS.

– للمتقدمين على البرامج الأخرى التي تقدمها الجامعة باللغة الإنجليزية (التخصصات الصحية، العلوم، العلوم الإدارية والمالية، الهندسة، الحاسب) بما لا يقل عن درجة (500) في اختبار TOEFL أو (6.0) في اختبار IELTS.

وأوضحت الجامعة، أن على الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط الدخول على الرابط التالي: (هنا) وتعبئة استمارة

التقديم إلكترونيًّا وسيتم استقبال الطلبات ابتداء من يوم الأحد الموافق 27/ 4/ 1439هـ، إلى نهاية يوم الخميس الموافق 1/ 5/ 1439هـ.

ولمعرفة تفاصيل التخصصات المطلوبة، اضغط (هننا)







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