وظائف إدارية شاغرة لدى فروع فنادق هيلتون

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، والخبر، والجبيل.

وبيّنت الشركة أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

1- مدير المبيعات (الخبر).

2- مشرف التدبير المنزلي (مكة المكرمة).

3- تنفيذي مجموعة المؤتمرات والأحداث المبيعات (الخبر).

4- المدير العام- قبل الافتتاح (الجبيل).

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يناير 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط (هنا).







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