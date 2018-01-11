وظائف بشركة أسمنت المتحدة الصناعية في المنطقة الغربية

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت شركة أسمنت المتحدة الصناعية بالمنطقة الغربية عن توفر وظائف شاغرة بشروط على النحو التالي:

• أن يكون سعودي الجنسية

• أن يكون حاصلاً على دبلوم فني ( ميكانيكا أو كهرباء ).

• يُفضل أن يكون من سكان مكة المكرمة بسبب موقع المصنع القريب من مكة المكرمة.

العمل سوف يكون في المصنع (بجانب قرية طفيل في طريق الليث، يبعد عن جدة 130 كم، ومن مكة 90 كم).

• يفضل أن يكون الدبلوم من الكليات الصناعية مثل كلية ينبع الصناعية وما شابهها.

يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل: JOBS@UNITEDCEMENT.COM.SA







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :