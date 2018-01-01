وظائف شاغرة لدى زين السعودية في هذه المدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، وجدة، والمدينة المنورة”.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل تدريب المبيعات (المدينة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

– مسؤول خدمات الموارد البشرية بالغربية (جدة): شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، والموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

– محلل إدارة العمليات والجودة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، أو ما يعادلها.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يناير 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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