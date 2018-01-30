وظائف شاغرة لدى شركة الكفاح بالشرقية وجازان

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في كل من محافظات المنطقة الشرقية، ومنطقة جازان.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الرواتب (الدمام).

– أخصائي تنمية الموارد البشرية (الشرقية).

– مدير مشروع (الشرقية).

– مدير واجهة المشروع (جازان).

– مدير المشتريات (جازان).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مارس 2018م.

وأكدت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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