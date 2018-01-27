وظائف شاغرة لدى شركة بوينغ بالرياض وخميس مشيط

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة العالمية بوينغ “Boeing” للطيران- المتخصصة بمجال تصنيع الطائرات التجارية ونظم الدفاع والفضاء والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وخميس مشيط.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– المسؤول الفني- مركز دعم اتخاذ القرار (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

– مسؤول تحليل العمليات (الرياض): الدرجة الجامعية في مجال نظام إدارة الموارد البشرية.

– كهربائي طائرات F-15 (خميس مشيط): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأشارت الشركة إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 كانون الثاني/يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول (من هنا).







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