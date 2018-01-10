وظائف شاغرة للجامعيين لدى الاتصالات السعودية

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس بعددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

مشرف تسويق: الدرجة الجامعة في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة.

محلل أول المحاسبة: درجة الماجستير أو درجة بكالوريوس في تخصص المحاسبة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2018م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من هنا.







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