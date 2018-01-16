وظائف صحية شاغرة لدى بوبا العربية في 3 مدن

المواطن ـ خالد الأحمد

أعلنت شركة “بوبا العربية” للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة، بمسمى “أطباء”، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الطب أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير في تخصص (الطب/ الجراحة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 كانون الثاني/ يناير 2018م، ومستمر حتى تاريخ 17 آذار/ مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من هنا.







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