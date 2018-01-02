وفاة وإصابة 7 أشخاص اختناقًا إثر حادثين منفصلين في الحدود الشمالية

المواطن ـ عرعر

يعدُّ الحطب، واحدًا من وسائل التدفئة، إلا أنَّ البعض يستخدمه بطريقة خاطئة ما يؤدي إلى وقوع الكوارث، وهو ما شهدته مدينة عرعر الثلاثاء، إذ توفيّ مقيم باكستاني، وأصيب آخر، كما تعرّض خمسة مواطنين آخرين للاختناق، للسبب نفسه.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية، المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، مساعد غالي العنزي، في بيان له، الثلاثاء 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنَّ غرفة العمليات تلقت على رقم الطوارئ 997، عند الساعة 3:24 ص، بلاغًا عن وقوع حالات اختناق بسبب إشعال الفحم، في حي الصقارين في مدينة عرعر.

وأشار العنزي إلى أنّه “فور تلقي البلاغ، تم توجيه فرقتين إسعافيتين، تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي”، مبيّنًا أنه “عند وصول الفرقة الإسعافية الأولى الساعة 3:28 ص، تبين تعرض خمسة مواطنين، لضيق في التنفس بسبب إشعال الفحم داخل مكان مغلق”، مؤكّدًا أنّه “تم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لهم، ونقلهم إلى المستشفى وحالتهم الصحية مستقرة”.

وكشف العنزي، في شأن حادثة أخرى، أنّه تلقت عمليات الهلال الأحمر بلاغًا الساعة 9:26 ص، عن وقوع حالات اختناق بسبب إشعال نار للتدفئة داخل غرفة مغلقة بحزم الجلاميد.

وبيّن أنّه “على الفور تم توجيه فرقة إسعافية، وعند وصول الفرقة، الساعة 9:28 ص، تبين تعرض شخصين، من الجنسية الباكستانية، للاختناق؛ ما أدى إلى وفاة أحدهما، ونقل الشخص الآخر عن طريق إسعاف وزارة الصحة إلى المستشفى، وحالته خطيرة”.







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