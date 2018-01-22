وفاة 7 أطفال اختناقًا بعد احتراق منزلهم

المواطن - متابعة

فقدت امرأة إماراتية 7 من أطفالها، نتيجة اختناقهم جراء استنشاق الدخان الكثيف والأبخرة الناتجة عن الحريق الذي شب في منزلهم صباح اليوم في إمارة الفجيرة.

وتراوحت أعمار الضحايا بين 5 و 13 سنة فيما شكل الذكور 4 والإناث 3.

وأشارت المعلومات الأولية للشرطة والدفاع المدني أن البلاغ ورد متأخراً للأجهزة الأمنية وذلك بعد عملية الاشتعال التي تسببت في تصاعد الأدخنة في المنزل واستنشاق الأطفال لها، مما صعب من بقاء الأطفال على قيد الحياة.

وفي وقت لاحق وجه الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي بشكل عاجل بوجود أنظمة حماية من الحرائق في بيوت المواطنين على أن تتحمل الدولة تكلفتها بالنسبة لغير القادرين.

وقال ابن راشد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: وجهنا الْيَوْمَ الدفاع المدني بالدولة التأكد بشكل عاجل من وجود أنظمة للحماية من الحرائق متصلة مع الدفاع المدني مباشرة في كافة بيوت المواطنين . على أن تتحمل الحكومة تكلفتها لمن لا يستطيع . المواطن أغلى ما نملك. وحياته حياة للوطن . وأمنه وسلامته أولوية لنا ولكافة من يعمل في حكومتنا.







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