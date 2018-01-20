وفد المملكة ودروس اليوغا وحضور أميركي نادر.. أبرز أحداث دافوس 2018

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يترقب العالم منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، والذي ينطلق في سويسرا خلال الأسبوع المقبل، بحضور مجموعة كبيرة من قادة العالم وعدد من كبار المديرين التنفيذيين، وتشهد نسخة العام الجاري من المنتدى الاقتصادي عدداً من الأحداث البارزة، والتي سلطت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأميركية الضوءَ عليها.

وفد المملكة

أبرزت الوكالة الأميركية رئاسة وفد المملكة المشارك في منتدى دافوس من قِبَل وزير الدولة إبراهيم العساف، الذي شغل في السابق منصب وزير المالية.

مشاركة رئيس أميركا

من المقرر أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول قائد للبيت الأبيض يذهب إلى منتدى دافوس منذ عام 2000، وتحديدًا في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، والذي كان آخر من حضر بنفسه فعاليات المنتدى العالمي للاقتصاد في سويسرا.

ويشارك ترامب برفقة 7 من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بمنتدى دافوس، والذي يبدأ فعالياته الإعلامية والتشاورية بشكل رئيسي خلال الأسبوع المقبل، ويمتد إلى خمسة أيام من العمل.

اليوغا تمثل الهند

يحضر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى دافوس، إلى جانب وفد يقدم دروس في فن اليوغا، وذلك في إطار سعي الهند لتعزيز تقاليد البلاد، خاصة وأنها تمر بحالة ازدهار اقتصادي، وصلت بها إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يقوم اثنان من معلمي اليوغا بعقد جلسات تعليمية بشكل يومي على مدار عمل المنتدى الاقتصادي في دافوس، ومن الممكن تخصيص فقرات للمسؤولين التنفيذيين المشاركين في المنتدى لإزالة الإرهاق.

دعوات استثمار فرنسية

وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن الهدف الأبرز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هو السعي نحو جذب مزيد من فرص الاستثمار الأجنبية إلى بلاده، حيث من المقرر أن يجتمع بعشرات من مسؤولي الشركات التنفيذيين على هامش المنتدى لمناقشة إمكانية إيجاد فرص استثمارية بفرنسا.







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